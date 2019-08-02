https://static.news.ru/photo/89865098-b516-11e9-9318-fa163e074e61_660.jpg Фото: vitalykuzmin.net

Россия после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может первым делом создать сухопутную версию комплекса с крылатыми ракетами «Калибр».

В статье, опубликованной в журнале « Профиль », говорится, что министр обороны страны Сергей Шойгу ещё 2 февраля предложил создать сухопутный комплекс с крылатыми ракетами семейства «Калибр» и комплексы гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности. Речь идёт в основном о неядерных комплексах, но при желании их можно быстро доработать до ядерных вариантов.

Создать сухопутный «Калибр» легко и недорого — есть готовая ракета, практически не требующая доработки. Американцам ещё только предстоит разрабатывать для Tomahawk новое шасси, а у России для этого может подойти береговой ракетный комплекс Club-M.

Что касается комплексов с гиперзвуковыми ракетами средней и меньшей дальности, то, вероятнее всего, речь может идти о двух программах — разработке баллистических ракет средней дальности (БРСД) и баллистических ракет меньшей дальности (БРМД). Также Россия способна усовершенствовать 9М723 комплекса «Искандер-М», чтобы создать баллистическую ракету малой дальности.

Ранее News.ru писал, что госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что 2 августа Вашингтон официально прекращает участие в Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности из-за нарушения Россией его условий. По словам политика, Америка дала российской стороне полгода на то, чтобы вернуться к соблюдению договора, однако Москва отказалась.

В Министерстве иностранных дел Китая считают, что выход Штатов из ДРСМД подорвёт стратегический баланс в мире. А доцент кафедры цивилизационного развития Востока Высшей школы экономики Михаил Карпов пояснил News.ru, что в КНР по факту всё равно будут стараться поддерживать с Америкой нормальные отношения.