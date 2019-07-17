https://static.news.ru/photo/84f93c2c-a8ad-11e9-bab5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Турция может переключиться на российские истребители Су-57, если не получит американские F-35. Об этом заявил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Виктор Надеин-Раевский.

Окажется ли им (Турции. — News.ru) эта сделка выгодной, если они возьмутся за приобретение российских самолетов? Видимо, да. Во-первых, потому что значительно дешевле стоят наши машины, примерно на 30% по оценкам разных военных экспертов, — цитирует эксперта РИА Новости .

По мнению Надеина-Раевского, Су-57 «не уступают F-35, тем более что у F-35 ещё идёт процесс испытаний, обнаружены некоторые моменты, которые нужно приводить в порядок».

Как считает эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов, разговоры по поводу контракта на поставку Анкаре Су-57 указывают на стратегический характер военно-технического сотрудничества Ролссии и Турции, передаёт « Политэксперт ».

Военно-техническое сотрудничество двух стран, по мнению Балмасова, трудно назвать «пиар-проектом». На это, в частности, указывает контракт на поставки Турции ЗРК С-400 «Триумф», масштаб которого, нельзя считать экспериментальным.

В условиях, когда Вашингтон отказывается от поставок F-35, Анкаре будет крайне интересен Су-57. Для Москвы заключение соглашения на поставку истребителей также несёт экономическую выгоду.

Как писал News.ru, в начале июля сообщалось, что Турция рассмотрит возможность приобретения российских истребителей. Это возможно в случае отказа США поставлять Анкаре бомбардировщики F-35.

Между тем, Вашингтон изучает варианты возможных мер в отношении Анкары за приобретение российских ЗРК С-400. Санкции предусмотрены в рамках закона «О противодействии врагам Америки посредством санкций» (CAATSA).