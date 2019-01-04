Россия испытает защищённую от радиации бронемашину

Государственные испытания универсальной инженерной бронемашины УБИМ состоятся в текущем году. Она способна выполнять работы в условиях огня со стороны противника и на заражённой радиацией местности.
«Машина по ряду характеристик превосходит современные зарубежные аналоги и обладает более широкими функциональными возможностями», — отметили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
УБИМ оснащена универсальным бульдозерным оборудованием, которое может изменять положение крыльев отвала. Машина обладает возможностью прокладки колонных путей, подготовки дорог и проходов в каменных и лесных завалах на пересечённой и горнолесистой местности, а также засыпать рвы, делать съезды на крутых берегах, валить деревья и многое другое.
Ранее News.ru писал, что армия России испытала во время военной операции в Сирии более трёхсот образцов вооружения. Среди них истребитель пятого поколения, бронетехника, ЗРК и боевой робот.