Россия и Армения заключили контракт на поставку АК-12

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Россия заключила первый зарубежный контракт на поставку новейших автоматов АК-12. Они поступят на вооружение армии Армении.

Первая пробная партия из 50 единиц будет отправлена в ближайшее время.

«Они посмотрят, попробуют оружие в деле, и, надеемся, продолжат закупать», — заявил в интервью РИА Новости гендиректор концерна «Калашников» Владимир Дмитриев.

Минобороны России приняло на вооружение новые автоматы АК-12 и АК-15 в январе 2018 года. По информации производителя, калибр автомата 5,45 мм, к нему подходят магазины от других автоматов того же калибра. Кроме того, есть возможность установки штык-ножа, быстросъёмного глушителя и 40-миллиметровых гранатомётов. Новые автоматы рекомендованы для вооружения ВДВ, морской пехоты и сухопутных войск.

Ранее News.ru сообщал о том, что на вооружение российской армии был принят боевой роботизированный комплекс «Уран-9». Он предназначен для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения бронетехники противника.