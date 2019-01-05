Россия работает над созданием боевого экраноплана

Российская промышленность продолжает работу над новым боевым экранопланом. Старт разработки проекта «Орлан» был дан в рамках предыдущей программы вооружения.
Летом о строительстве экраноплана сообщал вице-премьер Юрий Борисов. Он заявил, что «Орлан» сможет носить ракетное вооружение.
Основным местом службы нового аппарата станет Северный морской путь, где, по словам политика, у России не очень развита инфраструктура. «Орланы» будут применять в том числе в качестве патрульных средств и привлекать к спасению экипажей судов, сообщает «Интерфакс».
Ранее News.ru писал, что новый пистолет «Удав» для армии РФ прошёл государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение. Он заменит собой традиционный пистолет Макарова (ПМ).