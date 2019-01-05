Россия работает над созданием боевого экраноплана

https://news.ru/storage/news/c5016cb6e930cc7576375e80544b9852/70750fd1-e4d7-4e4e-a90f-a8412d60d98b_850.jpg Serguei Fomine/Global Look Press

Российская промышленность продолжает работу над новым боевым экранопланом. Старт разработки проекта «Орлан» был дан в рамках предыдущей программы вооружения.

Летом о строительстве экраноплана сообщал вице-премьер Юрий Борисов. Он заявил, что «Орлан» сможет носить ракетное вооружение.

Основным местом службы нового аппарата станет Северный морской путь, где, по словам политика, у России не очень развита инфраструктура. «Орланы» будут применять в том числе в качестве патрульных средств и привлекать к спасению экипажей судов, сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что новый пистолет «Удав» для армии РФ прошёл государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение. Он заменит собой традиционный пистолет Макарова (ПМ).