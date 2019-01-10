Военный спутник РФ сошёл с орбиты и сгорел в атмосфере

https://news.ru/storage/news/a5e43e567d8b2cb6e0595391a5af33e5/387efacf-7b52-4112-a1b7-99b32d0485bd_850.jpg roscosmos. ru/Global Look Press

В командовании воздушно-космической обороны Северной Америки сообщили, что российский военный спутник «Космос-2430» системы предупреждения о ракетном нападении «Око» сгорел в атмосфере.

По данным ТАСС, аппарат, запущенный в космос в 2007 году, сошёл с орбиты, так как его ресурс был выработан еще в 2012 году. С 2014 года никакой связи со спутником не было.

Аппарат предназначался для отслеживания запусков межконтинентальных баллистических ракет с территории США.

В 2015 году на орбиту был выведен новый спутник системы предупреждения о ракетном нападении «Тундра».

Ранее News.ru писал о том, что российские средства контроля космического пространства космических войск ВКС в 2018 году обнаружили на околоземной орбите 700 новых объектов. Кроме того, приборы проконтролировали сход с орбиты 300 объектов.