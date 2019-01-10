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Военный спутник РФ сошёл с орбиты и сгорел в атмосфере

roscosmos. ru/Global Look Press

оружие [ версия для печати ]

В командовании воздушно-космической обороны Северной Америки сообщили, что российский военный спутник «Космос-2430» системы предупреждения о ракетном нападении «Око» сгорел в атмосфере.

По данным ТАСС, аппарат, запущенный в космос в 2007 году, сошёл с орбиты, так как его ресурс был выработан еще в 2012 году. С 2014 года никакой связи со спутником не было.

Аппарат предназначался для отслеживания запусков межконтинентальных баллистических ракет с территории США.

В 2015 году на орбиту был выведен новый спутник системы предупреждения о ракетном нападении «Тундра».

Ранее News.ru писал о том, что российские средства контроля космического пространства космических войск ВКС в 2018 году обнаружили на околоземной орбите 700 новых объектов. Кроме того, приборы проконтролировали сход с орбиты 300 объектов.


#космос #спутник
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