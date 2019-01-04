Российский подводный беспилотник может стать неуязвимым

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Российский стратегический подводный беспилотник «Посейдон» способен стать полностью неуязвимым для существующих средств поражения вероятного противника. Аппарат двигается на километровой глубине, постоянно маневрируя.

Двигатели разгоняют объект с помощью воздушной каверны (полости с водяным паром вокруг машины) до 200 км/ч, пишет ТАСС со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Посейдон» быстрее всех существующих субмарин и торпед, кроме советского оружия «Шквал» (370 км/ч).

Беспилотники вместе с подлодками-носителями являются частью океанской многоцелевой системы. По предварительным данным, подводный аппарат могут снабдить ядерной боеголовкой.

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