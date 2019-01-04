Российский подводный беспилотник может стать неуязвимым

Российский стратегический подводный беспилотник «Посейдон» способен стать полностью неуязвимым для существующих средств поражения вероятного противника. Аппарат двигается на километровой глубине, постоянно маневрируя.
Двигатели разгоняют объект с помощью воздушной каверны (полости с водяным паром вокруг машины) до 200 км/ч, пишет ТАСС со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Посейдон» быстрее всех существующих субмарин и торпед, кроме советского оружия «Шквал» (370 км/ч).
Беспилотники вместе с подлодками-носителями являются частью океанской многоцелевой системы. По предварительным данным, подводный аппарат могут снабдить ядерной боеголовкой.
Ранее News.ru сообщал о шести модернизированных ракетоносцах Ту-160 и Ту-95МС. В 2019-м в строй станут ещё четыре Ту-95МС «Медведь». Обновлённые самолёты прослужат на 45−50 лет дольше.