https://static.news.ru/photo/3a89eea8-a7c6-11e9-898e-fa163e074e61_1024.jpg ЗРС С-400 «Триумф» Фото: Сергей Булкин/News.ru

Зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф» способна эффективно отражать массированные налёты всех современных средств воздушного нападения. Такое заявление сделал генерал в отставке Владимир Михайлов, который возглавлял ВВС России.

Таким образом он прокомментировал утверждение аналитиков американского центра частной разведки Startfor об уязвимости ЗРС перед масштабной атакой противника.

По словам военного, С-400 «хорошо работает при попытках противника организовать радиоэлектронное подавление». При этом «Триумфы» способны выполнять боевые задачи в любых климатических и погодных условиях, утверждает Михайлов.

По его словам, ЗРС не обязана быть «универсалом на все руки», её задача заключается в обнаружении и уничтожении стратегически опасных целей на дальних расстояниях.

А крылатые ракеты, пущенные для уничтожения стартовых позиций самих С-400, должны сбивать зенитные ракетные комплексы «Панцирь С-1»... Они по штату есть в каждом полковом комплекте «Триумфов», — цитирует Михайлова RT .

Он также отметил, что Турция уже купила С-400, «и американцам остаётся только скрежетать зубами».

Ранее, как писал News.ru, разведбюро Startfor сообщило о наличии слабых мест С-400. В отчёте аналитиков утверждается, что эффективная работа «Триумфа» требует поддержки со стороны других систем ПВО.

При этом специалисты отметили, что комплексы являются одними из самых эффективных среди систем ПВО.