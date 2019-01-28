Беспилотник «Карнивора» впервые применил боевое оружие

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В России прошли испытания оружия, установленного на малый ударный беспилотник «Карнивора».

В ходе лётных испытаний было отработано применение боекомплекта, в частности, ударного вооружения и сеток для перехвата других дронов, сообщил ТАСС источник в военно-промышленном комплексе.

Как писал News.ru, аппарат «Карнивора» получил своё название от латинского Carnivora, что означает «плотоядные». На него можно устанавливать сеткомёты для перехвата квадрокоптеров, кассеты под осколочные и фугасные боеприпасы, а также разведывательное оборудование. Беспилотник может стартовать с неподготовленных площадок и барражировать 10−15 часов, а также реагировать на угрозы, например, миномётные точки.