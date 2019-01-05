Российских военных вооружат «Удавом»

Новый пистолет «Удав» для армии России прошёл государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение. Он заменит собой традиционный пистолет Макарова (ПМ).
«Удав» сконструирован под патрон 9Х21, предназначенный для поражения защищённого противника. Его пуля способна пробить бронежилет третьего класса.
Новое оружие тестировалось с августа по декабрь прошлого года на испытательной базе АО «ЦНИИточмаш» и полигонах Минобороны в Западном и Центральном военных округах.
Пистолет проверяли на стойкость к механическому воздействию и экстремальным климатическим условиям. В частности, «Удав» продемонстрировал устойчивую работоспособность при температурах от +50 до -70 градусов, сообщает ТАСС.
Ёмкость его магазина составляет 18 патронов, прицельная дальность стрельбы — 50 метров.
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