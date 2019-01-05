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Российских военных вооружат «Удавом»

vk.com/mil

оружие [ версия для печати ]

Новый пистолет «Удав» для армии России прошёл государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение. Он заменит собой традиционный пистолет Макарова (ПМ).

«Удав» сконструирован под патрон 9Х21, предназначенный для поражения защищённого противника. Его пуля способна пробить бронежилет третьего класса.

Новое оружие тестировалось с августа по декабрь прошлого года на испытательной базе АО «ЦНИИточмаш» и полигонах Минобороны в Западном и Центральном военных округах. 

Пистолет проверяли на стойкость к механическому воздействию и экстремальным климатическим условиям. В частности, «Удав» продемонстрировал устойчивую работоспособность при температурах от +50 до -70 градусов, сообщает ТАСС.

Ёмкость его магазина составляет 18 патронов, прицельная дальность стрельбы — 50 метров.

Ранее News.ru писал о том, что российских спецназовцев вооружат новым вариантом тяжёлого автомата ШАК-12 калибра 12,7 мм. Он предназначен для ограниченного применения при ведении ближнего боя, например, при контртеррористических операциях.


#минобороны #россия #оружие
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