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Армия России получит 450 единиц бронетанковой техники

mil.ru

оружие [ версия для печати ]

В департаменте массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщили, что российские Сухопутные войска в 2019 году получат более 450 единиц бронетанковой техники.

«В 2019 году более 450 единиц бронетанковой техники поступят в подразделения Сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В подразделения будут поставлены модернизированные танки Т-72Б3М и танки Т-90М. Также Сухопутные войска получат боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А и БТР-82АМ. Данные образцы бронетанковой техники, успешно зарекомендовавшие себя при эксплуатации в различных климатических зонах, будут переданы Минобороны России в ближайшее время.

Ранее News.ru писал, что вооружённые силы Российской Федерации получат новые системы залпового огня «Торнадо» и гаубицы «Мста-СМ». Поставки осуществляются по гособоронзаказу. В 2019 году в части поступит более 40 комплексов. РСЗО «Торнадо» получил автоматизированную систему контроля за наведением и современные реактивные снаряды. А Самоходка «Мста-СМ» предназначена для ликвидации тактических ядерных средств, артиллерии, бронетехники и подавления противовоздушной и противоракетной обороны противника.


#россия #танки #ВОЙСКА #сухопутныевойска #техника
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