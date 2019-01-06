Российские военные устроили ракетный «Бал»

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Российские военные провели учения на территории Крымского полуострова с использованием ракетных комплексов «Бал». В ходе тренировок отработано уничтожение морских целей условного противника.

Личный состав противокорабельных систем Черноморского флота РФ оттачивал размещение техники на разных позициях, выполнял задания по развёртыванию, смене боевого порядка и местоположения после запусков, сообщает «Интерфакс-АВН».

«Бал» оснащён противокорабельной ракетой Х-35. Его задача — контролировать территориальные воды, защищать военно-морские базы и другие объекты, расположенные на берегу. Дальность поражения — до 120 км. Комплекс является всепогодным. Установки располагаются в 10 км от побережья на скрытых позициях.

Ранее News.ru писал о работе российских военных над созданием подводного беспилотника. Аппарат «Посейдон» может стать неуязвимым для существующих средств поражения вероятного противника. Двигатели разгоняют объект с помощью воздушной каверны (полости с водяным паром вокруг машины) до 200 км/ч. Глубина погружения — до 1 км.