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Российские военные получат «Глаз» для оперативной разведки

Russian Defence Ministry/Global Look Press

оружие [ версия для печати ]

Российские военные получат индивидуальный комплекс разведки «Глаз», запускаемый из ручной ракетницы. Новинка уже была протестирована в Сирии.

По словам источника ТАСС, комплекс представляет собой мини-аппарат на парашюте с камерой высокого разрешения.

Он пояснил, что солдат, находящийся на поле боя, должен выпустить «Глаз» из ручной ракетницы. Поднявшись на высоту 300 метров, аппарат с камерой высокого разрешения передаст изображение на планшет бойца, пока будет спускаться на парашюте.

Комплекс «Глаз» можно использовать также для получения оперативной информации в местах чрезвычайных ситуаций или в местах, опасных для жизни человека. Так, например, комплекс предполагается использовать в городских боях, когда противник находится вне зоны прямой видимости.

В настоящее время «Глаз» проходит заводские испытания.

Ранее News.ru писал о том, что «засвеченный» в Сети новейший российский беспилотник «Охотник» вызвал бурную реакцию в зарубежных СМИ. Многие эксперты отметили, что Россия приступила к созданию стелс-машин, которые отправят в прошлое эпоху самолётов пятого поколения.


#вооружение #армия #разведка
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