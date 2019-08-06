Фото: MOD Russia/Global Look Press

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал, что Россия предложила США в закрытом режиме посмотреть ракету 9М729, чтобы убедиться, что она не нарушает Договор о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД), но американцы отказались.

Они от этого отказались, — цитирует РИА Новости Патрушева. По его словам, ранее Штаты обвиняли РФ в нарушении ДРСМД, «как бы намекая на ракету 9М729». Как писал News.ru, в начале...