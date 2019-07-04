https://static.news.ru/photo/2d216966-9e49-11e9-8247-fa163e074e61_1024.jpg Ми-26Т2В Фото: Сергей Булкин/News.ru

Специалисты холдинга «Вертолёты России» работают над созданием версии самого тяжёлого вертолёта в мире Ми-26Т2В, который сможет выполнять задачи в суровых условиях Арктики.

Он будет обладать рядом специфических характеристик: утеплённым фюзеляжем, системой обогрева основных агрегатов, дополнительными аварийно-спасательными средствами, обогреваемым санузлом, специальным оборудованием для приготовления и нагрева пищи, — сообщил РИА Новости генеральный директор холдинга Андрей Богинский.

По его словам, конструкторской документации пока нет, но технический облик машины уже сформирован. В данное время руководство «Вертолётов России» ждет от Минобороны тактико-техническое задание. После его получения опытный образец создадут примерно за два года.

Ранее News.ru сообщал, что в России для аэромобильных подразделений Воздушно-десантных войск создается новый боевой вертолёт. Он станет «концептуальным развитием» Ми-24 и Ми-35М.