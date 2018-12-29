Стратегия РФ по модернизации боевых самолётов восхитила США

https://news.ru/storage/news/417fc3bda97fe309553254542141dcc1/ae836c97-8aa2-4ef6-a096-e819ec29b2e9_850.jpg Dmitriy Pichugin/wikimedia.org

бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М

В США высоко оценили модернизацию военных самолетов советской эпохи. Такой подход, по мнению журналистов National Interest, позволяет России существенно экономить деньги, а также в короткие сроки получать самые современные и боеспособные самолёты.

При этом автор статьи назвал российский подход к обновлению военно-воздушного флота странным, но эффективным.

В качестве примера издание приводит российский бомбардировщик Ту-22М3М, созданный на базе советского Ту-22. Журналист с восторгом отметил, что в современной версии самолёт стал «смертоносной» машиной, серийное производство которой запланировано уже в следующем году. При этом Россия решила не менять внешний вид самолёта, а лишь полностью заменить оборудование.

На Ту-22М3М установят абсолютно новую систему бортового радиоэлектронного оборудования, интегрируют навигационную систему ГЛОНАСС, произведут установку цифрового бортового интерфейса и средств радиоэлектронного противодействия (РЭБ). Кроме того, новый самолёт оснастят современной противокорабельной ракетой X-32, которая обладает большей эффективной дальностью и более высокой скоростью полёта, чем устаревшая X-22.

В заключительной части статьи автор пришёл к выводу, что выбранная стратегия модернизации военно-воздушного флота придает уверенность российским вооруженным силам и позволяет им постоянно поддерживать высокую боеготовность.

Ранее News.ru писал о том, что новейший модернизированный дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М совершил первый полёт. Ракетоносец был запущен на аэродроме имени С. П. Горбунова в Казани. Полёт длился 37 минут на высоте 1500 метров.