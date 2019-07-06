https://static.news.ru/photo/fc594bc8-9fc9-11e9-a5fd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Wikimedia

Винтовка Мосина возглавила список лучшего оружия времён Первой мировой войны. Она была принята на вооружение армии Российской империи в 1891 году, а усовершенствованные карабины этой серии до сих пор используют некоторые подразделения вневедомственной охраны.

«Мосинка», созданная конструктором Сергеем Ивановичем Мосиным, неоднократно модернизировалось и поставлялось за рубеж. Её модернизированной моделью уже заинтересовались в Росгвардии, где предполагают использовать её для начального этапа подготовки снайперов, сообщает еженедельник « Звезда », эксперты которого составили рейтинг.

На втором месте в списке — американский самозарядный пистолет M1911 от небезысвестного Джона Мозеса Браунинга. Он был принят на вооружение вооружённых сил США в 1911 году и применялся практически во всех военных конфликтах. Пистолет использовали до 1985 года.

Третья позиция — за пулемётом «Максима», разработанный британским оружейником американского происхождения Хайремом Стивенсом Максимом в 1883 году. Он широко использовался в колониальных походах, обеих мировых войнах и многих других вооруженных конфликтах XX века. Кое-где он до сих пор «в строю».

На четвёртой строчке рейтинга — немецкая винтовка Mauser 98 Петера Пауля Маузера, созданная в 1898 году. Она прошла не только всю Первую, но и Вторую мировую войну, и использовалась в качестве снайперского оружия.

Замыкает пятяёрку лучшего оружия американская магазинная винтовка Springfield M1903, разработанная конструкторами Спрингфилского арсенала — одного из главных американских центров оп производству огнестрельного оружия. Она состояла на вооружении вооружённых сил США до 1957 года и была экспортирована в самые разные страны, вплоть до «недружественной» Кубы. В дальнейшем винтовка стала выполнять декоративную роль, будучи оружием для рот почётного караула

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