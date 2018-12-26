Новый комплекс ракетного оружия «Булат» создадут в России

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В России появится новый комплекс управляемого ракетного оружия «Булат». Как сообщил директор кластера вооружений «Ростеха» Сергей Абрамов, к разработке уже приступили.

«Булат» будут устанавливать на боевую модель перспективной бронетехники, пишет ФАН.

Однако подробности Абрамов приводить не стал

«Мы держим такую информацию в секрете», — приводит РИА Новости слова представителя «Ростеха».

На форуме «Армия-2017» был продемонстрирован макет перспективного необитаемого боевого модуля «Эпоха», который имеет 57-мм автоматическую пушку низкой баллистики ЛШО-57, пусковые установки и новый перспективный управляемый ракетный комплекс «Булат».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу назвал российскую армию самой современной в мире. По его словам, за уходящий 2018 год на службу поступило свыше полутора тысяч видов оружия и более 80 тыс. единиц техники. По показателям современности вооружения Российская Федерация достигла 61,5%, писал News.ru.