https://static.news.ru/photo/5a8c6c72-b760-11e9-8ffa-fa163e074e61_660.jpg Сергей Рябков Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия примет исчерпывающие меры по обеспечению собственной безопасности в связи с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В условиях новых угроз, генерируемых США, мы, разумеется, будем принимать исчерпывающие меры по обеспечению собственной безопасности, — цитирует ТАСС Рябкова.

Он добавил, что РФ не намерена размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе и других регионах, пока там не появится американское вооружение данного класса. Он также призвал Вашингтон проявить ответственность и отказаться от их развёртывания.

Как писал News.ru, Рябков назвал США могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, вина за срыв соглашения полностью лежит на Вашингтоне и некорректно заявлять о том, что ответственность несёт и Россия тоже. ДРСМД был подписан в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Под его действие подпадали ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности наземного базирования.