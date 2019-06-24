https://static.news.ru/photo/37c0a0f0-9695-11e9-b501-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко считает, что годовой доход России от экспорта вооружений может возрасти до 20 миллиардов долларов в ближайшие пять лет. Этот показатель увеличивается четвёртый год подряд и уже составляет почти 16 миллиардов долларов.

Полагаю, что в ближайших планах России увеличение экспорта до 20 миллиардов долларов в год. Я думаю, что этот показатель будет выполнен в течение ближайших пяти лет, — сказал Коротченко РИА Новости .

По мнению эксперта, нарастить экспорт удастся за счёт С-400 и «Тор-М2», истребителей Су-30СМ и Су-35, а также управляемых авиационных ракет и береговых противокорабельных комплексов «Бал» и «Бастион».

В настоящее время по выручке от продажи оружия Россия уступает только США.

Ранее News.ru писал, что Турция приобрела российские зенитные ракетные системы С-400, несмотря на угрозы со стороны США о тяжёлых последствиях этой сделки для Анкары.