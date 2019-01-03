Реактивные системы залпового огня развернут США на Окинаве

https://news.ru/storage/news/dfa6763d0ba4a7a0cd75672528eec0dc/2c4723f9-1ec6-4206-a1c7-68c87b23874a_850.jpg US Army/Digital/Global Look Press

Вооружённые силы США разместят в японской префектуре Окинава реактивные системы залпового ракетного огня (РСЗО) HIMARS. Первые учения с их применением запланированы на 2019 год.

Системы будут использовать тактические баллистические ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 км. Они могут быть задействованы для ударов по кораблям или наземным целям, сообщает газета Sankei Shimbun.

Реактивные системы установит на Окинаве 1-й корпус армии США. Главной целью размещения HIMARS называется противодействие Китаю. Пекин серьёзно расширил зону активности на море, и теперь Япония намерена укрепить безопасность своих отдалённых территорий. С этой целью ранее было организовано специальное подразделение — Мобильные амфибийные силы. Их численность составляет две тысячи человек.

Ранее News.ru сообщал, что научно-производственное объединение «Сплав», входящее в госкорпорацию «Ростех», роботизирует реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». По словам управляющего директора предприятия Александра Смирнова, разработанные в последние годы системы уже обладают внедрёнными элементами, которые могут лечь в основу перспективной роботизированной РСЗО.