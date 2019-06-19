https://static.news.ru/photo/9ab2e098-9c34-11e9-a34d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: скриншот mil.ru

Россия произведёт не более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард» из-за того, что не смогла найти поставщика углеродного волокна. Об этом говорится в докладе разведки США.

Ожидается, что они (Россия. — News.ru) не произведут более 60 единиц этого гиперзвукового оружия, потому что его разработка выходит слишком дорогостоящей, — приводит телеканал CNBC слова источника, знакомого с документом.

При этом к 2020 году, как полагает источник издания, «Авангард» будет стоять на боевом дежурстве, поскольку этот проект является приоритетным.

Это будет существенным шагом, который позволит Кремлю обойти в данной сфере США и Китай, — говорится в публикации.

В октябре 2018 года телеканал заявлял о проблемах с поставками углеволокна, которое может выдерживать экстремальные температуры во время полёта ракет на гиперзвуковых скоростях.

Кремлю всё ещё не удалось найти альтернативное углеродное волокно, — заявил источник телеканала.

Как писал News.ru, ранее в Китае заявляли, что Россия значительно опережает США в сфере гиперзвукового оружия. В качестве примера приводился боевой блок для ракетных комплексов «Авангард», который способен лететь в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости.