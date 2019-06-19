Россия произведёт не более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард» из-за того, что не смогла найти поставщика углеродного волокна. Об этом говорится в докладе разведки США.
Ожидается, что они (Россия. — News.ru) не произведут более 60 единиц этого гиперзвукового оружия, потому что его разработка выходит слишком дорогостоящей, — приводит телеканал CNBC слова источника, знакомого с документом.
При этом к 2020 году, как полагает источник издания, «Авангард» будет стоять на боевом дежурстве, поскольку этот проект является приоритетным.
Это будет существенным шагом, который позволит Кремлю обойти в данной сфере США и Китай, — говорится в публикации.
В октябре 2018 года телеканал заявлял о проблемах с поставками углеволокна, которое может выдерживать экстремальные температуры во время полёта ракет на гиперзвуковых скоростях.
Кремлю всё ещё не удалось найти альтернативное углеродное волокно, — заявил источник телеканала.