https://static.news.ru/photo/edfdf7e0-a2e4-11e9-b7e7-fa163e074e61_1024.jpg «Охотник» (справа) Фото: Сергей Булкин/News.ru

Руководитель Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов рассказал, что новая концепция неатомного авианосца для ВМФ предусматривает размещение на нём не только самолётов и вертолётов, но и морских беспилотников.

Всего на борту авианосца могут базироваться порядка 40 самолётов и вертолётов и даже больше, — сообщил РИА Новости Филиппов.

Он также не исключил, что на кораблях будут размещаться новейшие морские беспилотники типа «Охотник» и истребители Су-57.

Общая стоимость проекта нового авианосца оценивается в 200 млрд рублей, построить его должны в течение пяти лет.

Как писал News.ru, эксперт Военно-морского института США Ричард Мосс посоветовал российскому военному руководству оставить затею с ремонтом единственного авианосца «Адмирал Кузнецов». По его словам, Москва извлечёт больше пользы, если вместо этого будет строить малые ракетные катера и атомные подводные лодки проекта 885 «Ясень». Мосс считает, что использование «Адмирала Кузнецова» из-за частого и дорогого ремонта ненадёжно и неэффективно.