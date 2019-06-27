https://static.news.ru/photo/f9901718-9903-11e9-976e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Создатели новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» раскрыли её характеристики на форуме «Армия-2019».

Для посетителей данного мероприятия была представлена брошюра, на которой было указано, что стартовая масса «Сармата» составляет 208,1 тонны, а масса полезной нагрузки — около 10 тонн. Длина ракеты — 35,5 метра, а дальность стрельбы 18 тысяч километров. Боевая часть ракеты состоит из разделяющейся головной части с блоками индивидуального наведения.

«Сармат» заменит самую тяжёлую в мире ракету «Воеводу», передаёт РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, российские войска получат в ближайшие годы современную технику, заявил президент России Владимир Путин. Среди новых поступлений — тяжелая межконтинентальная ракета «Сармат», гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», лазерные системы «Пересвет», крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник», а также подводный беспилотник «Посейдон».