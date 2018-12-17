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Ракетный комплекс «Сармат» прошёл испытания в России

twitter.com/@rianru

оружие [ версия для печати ]

Новейший ракетный комплекс шахтного базирования «Сармат» успешно прошёл бросковые испытания.

Тяжёлые межконтинентальные баллистические ракеты будут переданы на вооружение в 2021 году, первыми их получит Ужурская ракетная дивизия, дислоцированная в Красноярском крае.

Что касается лётных испытаний «Сарматов», они ожидаются в ближайшей перспективе на космодроме Плесецк, об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев. Планируется, что «Сармат» придёт на смену ракетному комплексу «Воевода», который сейчас стоит на вооружении РВСН.

Кроме того, уже в 2019 году на боевое дежурство заступят первые ракетные комплексы «Авангард», оснащённые гиперзвуковым блоком. Они будут установлены в ракетном полку Домбаровского соединения в Оренбургской области, сообщил Каракаев. Ещё раньше, до конца нынешнего года, в РВСН поступят в общей сложности около 100 новых образцов вооружения, в том числе ракеты «Ярс».

Ранее News.ru писал о том, что Минобороны России утвердило концепцию по защите городов страны от ракетных ударов.


#россия #оружие #ракеты
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