Ракетный фрегат РФ выдвинулся в Азовское море

Ракетный фрегат ВМФ России с вертолётом на борту движется в направлении Азовского моря, сообщают очевидцы. Судно вооружено двумя торпедными аппаратами калибром 533 мм.
Кроме того, корабль располагает реактивным противоторпедным бомбомётом, автоматической артустановкой А-190, ракетами «Калибр» и реактивными противокорабельными ракетами «Оникс». Также на вооружении пусковые установки комплекса «Штиль-1» и две шестиствольные пушки АК-630М.
Российский ракетный фрегат с вертолетом на борту движется в направлении Азовского моря -- очевидец Рейтер pic.twitter.com/1hDBAwnQzV— Агентство Рейтер (@reuters_russia) 21 декабря 2018 г.
Ранее News.ru писал, что Украина перебрасывает самолёты десантно-штурмовых войск к побережью Азовского и Чёрного морей для защиты от возможной «российской агрессии». Об этом сообщил лидер страны Пётр Порошенко. Такое заявление он сделал в ходе встречи с военными 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ.