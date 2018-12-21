Ракетный фрегат РФ выдвинулся в Азовское море

https://news.ru/storage/news/7b6e6c6d6c877e768be64fb93292798b/c82bda51-1976-4e29-ac14-19b2d0a8381b_850.jpg MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

Ракетный фрегат ВМФ России с вертолётом на борту движется в направлении Азовского моря, сообщают очевидцы. Судно вооружено двумя торпедными аппаратами калибром 533 мм.

Кроме того, корабль располагает реактивным противоторпедным бомбомётом, автоматической артустановкой А-190, ракетами «Калибр» и реактивными противокорабельными ракетами «Оникс». Также на вооружении пусковые установки комплекса «Штиль-1» и две шестиствольные пушки АК-630М.

Российский ракетный фрегат с вертолетом на борту движется в направлении Азовского моря -- очевидец Рейтер pic.twitter.com/1hDBAwnQzV — Агентство Рейтер (@reuters_russia) 21 декабря 2018 г.

Ранее News.ru писал, что Украина перебрасывает самолёты десантно-штурмовых войск к побережью Азовского и Чёрного морей для защиты от возможной «российской агрессии». Об этом сообщил лидер страны Пётр Порошенко. Такое заявление он сделал в ходе встречи с военными 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ.