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Ракетный фрегат РФ выдвинулся в Азовское море

MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

оружие [ версия для печати ]

Ракетный фрегат ВМФ России с вертолётом на борту движется в направлении Азовского моря, сообщают очевидцы. Судно вооружено двумя торпедными аппаратами калибром 533 мм.

Кроме того, корабль располагает реактивным противоторпедным бомбомётом, автоматической артустановкой А-190, ракетами «Калибр» и реактивными противокорабельными ракетами «Оникс». Также на вооружении пусковые установки комплекса «Штиль-1» и две шестиствольные пушки АК-630М. 

Ранее News.ru писал, что Украина перебрасывает самолёты десантно-штурмовых войск к побережью Азовского и Чёрного морей для защиты от возможной «российской агрессии». Об этом сообщил лидер страны Пётр Порошенко. Такое заявление он сделал в ходе встречи с военными 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ.


#россия #ракеты #Азовскоеморе #фрегаты
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