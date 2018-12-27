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Испытания «Авангарда» подтвердили скорость в 27 Махов

Минобороны России/youtube.com

оружие [ версия для печати ]

В правительстве раскрыли новые детали способностей гиперзвуковой ракеты стратегического назначения «Авангард». Боевой блок новейшего комплекса способен развивать скорость в 27 Махов.

«Последние испытания показали, что он достиг скоростей, близких к 30 Махам. 27 Махов он набрал скорость. Практически на этих скоростях ни одна противоракета его не может сбить», — сообщил вице-премьер Юрий Борисов телеканалу «Россия 24».

Это совершенно новый вид стратегического оружия. Ни у кого в мире подобного комплекса нет. Испытания ракеты «Авангард» состоялись 26 декабря. Пуск был проведён боевым расчётом соединения РВСН из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае. 

Как писал News.ru, президент РФ Владимир Путин высоко оценил запуск гиперзвуковой системы «Авангард». Он констатировал, что Россия первой в мире получила новый вид оружия.

Минобороны России опубликовало HD-видео запуска ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым боевым блоком. 


#Авангард #испытания #скорость
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