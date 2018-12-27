Испытания «Авангарда» подтвердили скорость в 27 Махов

https://news.ru/storage/news/fed7dee66dc50eecea03a375161cd181/9da082e6-aba7-4a59-b2ef-c882247b11c5_850.jpg Минобороны России/youtube.com

В правительстве раскрыли новые детали способностей гиперзвуковой ракеты стратегического назначения «Авангард». Боевой блок новейшего комплекса способен развивать скорость в 27 Махов.

«Последние испытания показали, что он достиг скоростей, близких к 30 Махам. 27 Махов он набрал скорость. Практически на этих скоростях ни одна противоракета его не может сбить», — сообщил вице-премьер Юрий Борисов телеканалу «Россия 24».

Это совершенно новый вид стратегического оружия. Ни у кого в мире подобного комплекса нет. Испытания ракеты «Авангард» состоялись 26 декабря. Пуск был проведён боевым расчётом соединения РВСН из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае.

Как писал News.ru, президент РФ Владимир Путин высоко оценил запуск гиперзвуковой системы «Авангард». Он констатировал, что Россия первой в мире получила новый вид оружия.

Минобороны России опубликовало HD-видео запуска ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым боевым блоком.