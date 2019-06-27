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В ближайшие годы в российскую армию поступит современная техника, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер выделил среди новинок систему лазерного оружия «Пересвет», гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал», а также перспективную межконтинентальную ракету «Буревестник». Он подчеркнул, что эти разработки дадут преимущество отечественной армии перед зарубежными, передаёт « Политэксперт ».

Как писал News.ru, Россия разработает гиперзвуковое оружие в ответ на односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин. По его словам, РФ уже развернула на своих западных границах дополнительные силы, включая ракеты, в которых использованы гиперзвуковые технологии.