USD  68.7448 EUR  78.4309
GOLD1,271 $   Brent51.53 $ Bitcoin3,784.94 $
МОСКВА-9°C15:35
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. оружие

Путин высоко оценил уникальную систему «Авангард»

Минобороны России

оружие [ версия для печати ]

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил запуск гиперзвуковой системы «Авангард». Он констатировал, что Россия первой в мире получила новый вид оружия.

«Запуск системы "Авангард" выходит за рамки чисто национальных интересов. Это серьёзное событие», — заявил Путин на встрече с членами правительства РФ.

Он также подчеркнул, что именно в России появился новый в мире вид стратегического оружия, и он будет надёжно обеспечивать оборону государства на десятилетия вперёд.

Ранее News.ru писал, что Министерство обороны РФ успешно провело лётные испытания ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Командовал операцией лично президент страны Владимир Путин, который прибыл для этого в Национальный центр управления обороной. Пуск был проведён боевым расчётом соединения РВСН из позиционного района Домбаровского по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае.


#путин #Авангард
самое читаемое
в мире
Посольство РФ ответило на поздравление Мэй
в мире
Путин и Лукашенко подвели итоги 2018 года
Москва и Минск отказались от союзничества

читайте также
оружие 14:16, 26 декабря 2018
Путин отдал команду пуска ракеты комплекса «Авангард»
оружие 12:24, 26 декабря 2018
Новый комплекс ракетного оружия «Булат» создадут в России
технологии 14:44, 22 декабря 2018
Роскосмос назвал дату сборки ракеты проекта «Канопус-В»
Лента новостей
в мире 15:29
Украина вновь провалила торги керченского «Норда»
оружие 15:27
Путин доволен испытаниями нового оружия
экономика 15:26
АСВ может изменить механизм страховых выплат
наука 15:24
Учёные идентифицировали белки и липиды мамонта
общество 15:23
Суд Краснодара отказался реабилитировать рэпера Хаски
Другие новости
оружие 15:27
Путин доволен испытаниями нового оружия
оружие 14:57
Россияне одобряют деятельность армии РФ
оружие 14:16
Путин отдал команду пуска ракеты комплекса «Авангард»
оружие 12:33
Совфед рассказал о защите Сирии системами С-300
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top