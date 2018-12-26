Путин высоко оценил уникальную систему «Авангард»

https://news.ru/storage/news/9c68004c4c51fef26b2382d429f3f507/9fc8fc39-382d-4c19-91cf-9708e16a05cb_850.jpg Минобороны России

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил запуск гиперзвуковой системы «Авангард». Он констатировал, что Россия первой в мире получила новый вид оружия.

«Запуск системы "Авангард" выходит за рамки чисто национальных интересов. Это серьёзное событие», — заявил Путин на встрече с членами правительства РФ.

Он также подчеркнул, что именно в России появился новый в мире вид стратегического оружия, и он будет надёжно обеспечивать оборону государства на десятилетия вперёд.

Ранее News.ru писал, что Министерство обороны РФ успешно провело лётные испытания ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Командовал операцией лично президент страны Владимир Путин, который прибыл для этого в Национальный центр управления обороной. Пуск был проведён боевым расчётом соединения РВСН из позиционного района Домбаровского по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае.