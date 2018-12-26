Путин отдал команду пуска ракеты комплекса «Авангард»

https://news.ru/storage/news/41986d83e20d2e80d21c7cef7195fdc6/21364636-b334-4d49-9a1b-2d09e8443aab_850.jpg Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Министерство обороны РФ успешно провело лётные испытания ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Командовал операцией лично президент страны Владимир Путин, который прибыл для этого в Национальный центр управления обороной.

Пуск был проведен боевым расчетом соединения РВСН из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае.

«В ходе полета на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель на боевом поле полигона», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Ранее News.ru писал о том, что новейший ракетный комплекс шахтного базирования «Сармат» успешно прошёл бросковые испытания. Тяжёлые межконтинентальные баллистические ракеты будут переданы на вооружение в 2021 году, первыми их получит Ужурская ракетная дивизия, дислоцированная в Красноярском крае.