https://static.news.ru/photo/df7cee10-935d-11e9-ae32-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Россия находится на седьмом месте в мире по затратам на оборону, являясь единственной великой военной державой, сокращающей эту статью расходов. Об этом во время прямой линии заявил президент Владимир Путин.

Глава государства сообщил, что на первом месте по милитаристским расходам находятся США, на втором — Китай.

Только на седьмом месте по расходам в абсолютных величинах Россия — $48, по-моему, млрд в долларовом эквиваленте. И что самое любопытное, что мы единственная великая военная держава, а это так и есть, которая сокращает военные расходы, — заявил Путин.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в 2018 году Россия была на шестом месте в мире по военным расходам, в то время как в 2017-м — на четвёртом. Первые три места оба года занимали США, Китай и Саудовская Аравия. На четвёртой и пятой позициях в 2018-м оказались Индия и Франция соответственно.

Как писал News.ru, в 2018 года продажа вооружений на внешние рынки принесла российскому бюджету свыше 909 млрд рублей.