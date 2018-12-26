USD  68.7448 EUR  78.4309
GOLD1,272 $   Brent51.22 $ Bitcoin3,784.94 $
МОСКВА-9°C16:01
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. оружие

Путин доволен испытаниями нового оружия

Владимир Путин Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин

оружие [ версия для печати ]

На встрече с правительством РФ президент России Владимир Путин сообщил, что испытания гиперзвуковой системы «Авангард» успешно завершены.

По его словам, гиперзвуковое оружие — новое для России. Одним из видов таких вооружений является система межконтинентальной дальности — гиперзвуковая система «Авангард».

«По моему поручению предприятия промышленности Министерства обороны подготовили и провели завершающее испытание этой системы. Оно только что завершилось, завершилось полным успехом», — заявил Путин.

Ранее News.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин персонально поблагодарил премьер-министра Дмитрия Медведева за участие в работе по национальным проектам.


самое читаемое
в мире
Посольство РФ ответило на поздравление Мэй
в мире
Путин и Лукашенко подвели итоги 2018 года
Москва и Минск отказались от союзничества

читайте также
оружие 14:16, 26 декабря 2018
Путин отдал команду пуска ракеты комплекса «Авангард»
политика 12:35, 26 декабря 2018
Путин может приехать в Давос
Идея полноформатного саммита РФ и США себя исчерпала
в мире 09:27, 26 декабря 2018
Итоги-2018: Путину и Трампу незачем встречаться
Идея полноформатного саммита РФ и США себя исчерпала
Лента новостей
экономика 16:00
Росстат: инфляция в РФ набирает обороты
спорт 15:56
Колобков пообещал удовлетворить требования WADA
в мире 15:52
Патрушев предупредил об угрозе неонацизма в Европе
экономика 15:50
ЦБ назначил страхового омбудсмена
в мире 15:42
Боевики ИГ участвовали в боях против сепаратистов в Донбассе
Другие новости
оружие 14:58
Путин высоко оценил уникальную систему «Авангард»
оружие 14:57
Россияне одобряют деятельность армии РФ
оружие 14:16
Путин отдал команду пуска ракеты комплекса «Авангард»
оружие 12:33
Совфед рассказал о защите Сирии системами С-300
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top