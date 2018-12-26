Путин доволен испытаниями нового оружия

На встрече с правительством РФ президент России Владимир Путин сообщил, что испытания гиперзвуковой системы «Авангард» успешно завершены.
По его словам, гиперзвуковое оружие — новое для России. Одним из видов таких вооружений является система межконтинентальной дальности — гиперзвуковая система «Авангард».
«По моему поручению предприятия промышленности Министерства обороны подготовили и провели завершающее испытание этой системы. Оно только что завершилось, завершилось полным успехом», — заявил Путин.
Ранее News.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин персонально поблагодарил премьер-министра Дмитрия Медведева за участие в работе по национальным проектам.