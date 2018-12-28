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Проект «Авангард» могли закрыть четыре года назад

Михаил Климентьев/ТАСС

оружие [ версия для печати ]

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что президент России Владимир Путин четыре года назад не позволил закрыть проект по созданию ракеты с блоком «Авангард».

«Ещё четыре года назад на совещании у верховного главнокомандующего обсуждали, оставлять его или закрывать. Верховный главнокомандующий задал вопрос главному конструктору, тот ему убедительно ответил: "Дайте нам ещё один шанс". И они его использовали», — заявил Борисов в эфире телеканала «Россия 24».

Накануне прошли успешные испытания ракет «Авангард». Ракеты смогли развить скорость в 27 Махов, напоминает ФАН.

Как ранее писал News.ru, ракетный гиперзвуковой комплекс «Авангард» подтвердил свои характеристики в ходе трёх испытаний. Новое российское стратегическое оружие уже в следующем году поступит на вооружение.


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