Президент России Владимир Путин поздравил участников и гостей Армейских международных игр, стартовавших 3 августа в Подмосковье.
Соревнования военных профессионалов, настоящих асов и мастеров ратного дела из разных стран мира, уже стали замечательной традицией, зрелищным, ярким праздником, — говорится в тексте телеграммы на сайте Кремля.
По словам главы государства, игры вносят неоценимый вклад в укрепление партнёрских связей между государствами.
Ранее News.ru писал, что в 2018 году в 28 конкурсах по полевой, воздушной и морской выучке приняли участие 207 команд, в которые вошли более пяти тысяч военнослужащих из 33 иностранных государств Европы, Азии, Центральной и Латинской Америки, Африки.
Армейские международные игры — военные соревнования между боевыми подразделениями из разных стран. Впервые они состоялись в 2015 году. С тех пор количество дисциплин и государств-участников постепенно увеличивается.