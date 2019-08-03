https://static.news.ru/photo/4029cce2-b5d2-11e9-9b6e-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент России Владимир Путин поздравил участников и гостей Армейских международных игр, стартовавших 3 августа в Подмосковье.

Соревнования военных профессионалов, настоящих асов и мастеров ратного дела из разных стран мира, уже стали замечательной традицией, зрелищным, ярким праздником, — говорится в тексте телеграммы на сайте Кремля.

По словам главы государства, игры вносят неоценимый вклад в укрепление партнёрских связей между государствами.

Ранее News.ru писал, что в 2018 году в 28 конкурсах по полевой, воздушной и морской выучке приняли участие 207 команд, в которые вошли более пяти тысяч военнослужащих из 33 иностранных государств Европы, Азии, Центральной и Латинской Америки, Африки.

Армейские международные игры — военные соревнования между боевыми подразделениями из разных стран. Впервые они состоялись в 2015 году. С тех пор количество дисциплин и государств-участников постепенно увеличивается.