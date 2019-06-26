https://static.news.ru/photo/2f9a2602-988a-11e9-a6b0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Российские конструкторы превратят авиадесантную самоходную противотанковую пушку «Спрут-СДМ1» в плавающий танк. Об этом сообщил сотрудник АО «СКБМ» Сергей Абдулов.

По его словам, которые приводит ТАСС , новая разработка будет оснащена усиленной защитой. Кроме того, в ходовой части будет использована торсионная подвеска от БМП-3, так как она является менее прихотливой, чем гидропневматическая у «Спрута».

Абдулов подчеркнул, что установленное оружие не будет заменено. Таким образом, плавающий танк будет оснащён гладкоствольным орудием 2А75М калибра 125 мм.

Ранее News.ru писал о том, что Россия имеет амбиции занять первое место в мировом экспорте оружия. На рынок планируется вывести новые уникальные товары, включая танк «Армата».