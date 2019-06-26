Российские конструкторы превратят авиадесантную самоходную противотанковую пушку «Спрут-СДМ1» в плавающий танк. Об этом сообщил сотрудник АО «СКБМ» Сергей Абдулов.
По его словам, которые приводит
Абдулов подчеркнул, что установленное оружие не будет заменено. Таким образом, плавающий танк будет оснащён гладкоствольным орудием 2А75М калибра 125 мм.
Ранее News.ru писал о том, что Россия имеет амбиции занять первое место в мировом экспорте оружия. На рынок планируется вывести новые уникальные товары, включая танк «Армата».