Корабль «Североморск» зашёл в Севастополь

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Большой противолодочный корабль Северного флота «Североморск» после дальнего похода зашёл в Севастополь.

«В город-герой Севастополь прибыл большой противолодочный корабль Северного флота „Североморск“», — сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Корабль остановился для пополнения запасов, отдыха экипажа и планового технического обслуживания.

Ранее News.ru писал, что большой противолодочный корабль «Североморск» после многомесячного похода, преодолев более 30 тыс. морских миль, направляется на главную базу Черноморского флота, в Севастополь. Дальний поход «Североморска» начался в июле прошлого года. Экипаж корабля выполнял задачи по борьбе с пиратством в акваториях Индийского океана, Аденского залива, Красного и Аравийского морей, участвовал в российско-пакистанских учениях, а также в межфлотском учении ВМФ в Средиземном море.