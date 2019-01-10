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Корабль «Североморск» зашёл в Севастополь

sevastopolis.com/vk.com

оружие [ версия для печати ]

Большой противолодочный корабль Северного флота «Североморск» после дальнего похода зашёл в Севастополь.

«В город-герой Севастополь прибыл большой противолодочный корабль Северного флота „Североморск“», — сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Корабль остановился для пополнения запасов, отдыха экипажа и планового технического обслуживания.

Ранее News.ru писал, что большой противолодочный корабль «Североморск» после многомесячного похода, преодолев более 30 тыс. морских миль, направляется на главную базу Черноморского флота, в Севастополь. Дальний поход «Североморска» начался в июле прошлого года. Экипаж корабля выполнял задачи по борьбе с пиратством в акваториях Индийского океана, Аденского залива, Красного и Аравийского морей, участвовал в российско-пакистанских учениях, а также в межфлотском учении ВМФ в Средиземном море.


#корабль #Севастополь
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