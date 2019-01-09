Противолодочный корабль «Североморск» прошёл Босфор

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ВПК «Североморск»

Большой противолодочный корабль «Североморск» после многомесячного похода, преодолев более 30 тыс. морских миль, направляется на главную базу Черноморского флота, в Севастополь.

«Большой противолодочный корабль Северного флота "Североморск", выполняющий задачи дальнего похода, прошёл пролив Босфор и вошёл в Чёрное море», — сообщили в пресс-службе Северного флота.

Дальний поход «Североморска» начался в июле прошлого года. Экипаж корабля выполнял задачи по борьбе с пиратством в акваториях Индийского океана, Аденского залива, Красного и Аравийского морей, участвовал в российско-пакистанских учениях, а также в межфлотском учении ВМФ в Средиземном море.

Ранее News.ru писал, что Каспийская флотилия ВМФ РФ установила новый рекорд по пройденному расстоянию. По сравнению с ушедшим годом показатели увеличились почти в полтора раза. Военные суда преодолели в 2018-м около 100 тыс. морских миль (185 тыс. км), выполнили более 400 боевых, в том числе около 10 ракетных, стрельб по воздушным и морским целям, свыше 150 артиллерийских стрельб, около 50 бомбовых и противолодочных стрельб.