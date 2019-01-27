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Пролёт ракетоносцев Ту-160 над Арктикой попал на видео

twitter.com/@topwar_ru

оружие [ версия для печати ]

Два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили плановый полёт над нейтральными водами Арктики. Видеокадры опубликовал телеканал «Звезда».

Самолёты находились в воздухе более 15 часов, за это время они пролетели над Северным Ледовитым океаном, Карским и Баренцевом морями, а также над морем Лаптевых. Экипажи также отработали воздушную дозаправку топливом, всё прошло в штатном режиме, сообщил командующий дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Как писал News.ru, в декабре 2018 года два стратегических ракетоносца Ту-160, а также тяжёлый военно-транспортный самолёт Ан-124 и дальнемагистральный самолёт Ил-62 совершили перелёт из России в Венесуэлу.


#минобороны #арктика #видео #ту-160
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