Пролёт ракетоносцев Ту-160 над Арктикой попал на видео

Два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили плановый полёт над нейтральными водами Арктики. Видеокадры опубликовал телеканал «Звезда».
Самолёты находились в воздухе более 15 часов, за это время они пролетели над Северным Ледовитым океаном, Карским и Баренцевом морями, а также над морем Лаптевых. Экипажи также отработали воздушную дозаправку топливом, всё прошло в штатном режиме, сообщил командующий дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
Как писал News.ru, в декабре 2018 года два стратегических ракетоносца Ту-160, а также тяжёлый военно-транспортный самолёт Ан-124 и дальнемагистральный самолёт Ил-62 совершили перелёт из России в Венесуэлу.