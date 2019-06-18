https://static.news.ru/photo/41efec00-9228-11e9-9239-fa163e074e61_1024.jpg Истребитель Су-57 Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

Все истребители пятого поколения Су-57 получат новейшие вооружения для завоевания абсолютного превосходства в воздухе. По своим характеристикам они превзойдут иностранные аналоги.

Об этом рассказал начальник Главного управления вооружения Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев, сообщает газета « Красная звезда ».

По его словам, так будет выполнено указание президента РФ Владимира Путина о полном перевооружении трёх авиационных полков ВКС России к 2028 году.

Российская военная авиация получит не только комплекты средств поражения, но и средства наземного обслуживания и обеспечения полётов. На поставки большой части оборудования уже заключены государственные контракты, пояснил Гуляев.

Часть вооружений выйдет на государственные испытания в 2020 году, и тогда же поступит в производство. Другая часть средств поражения успешно испытана, в том числе в Сирии. Производства готовятся к их серийному выпуску.

Надо сказать, что с момента появления Су-57 многие зарубежные эксперты уже оценили уникальные возможности российского самолёта, по которым он превосходит раскрученные западные аналоги, — заявил Гуляев.

Ранее News.ru сообщал, что Китай, Индию, Алжир, Вьетнам и Турцию включили в список потенциальных покупателей истребителей Су-57. Несмотря на то, что у КНР уже есть собственный истребитель пятого поколения Chengdu J-20, страна может заинтересоваться Су-57 из-за более высоких технических показателей.