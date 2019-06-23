https://static.news.ru/photo/8fb278b6-95b8-11e9-ab7e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

В Интернете появились кадры первого применения новейшей лёгкой многоцелевой управляемой рaкеты, разработанной для вертолёта Ми-28НМ.

По словам генконструктора АО «Московский вертолётный завод им. М.Л. Миля» Виталия Щербины, ракета обладает повышенной боевой мощью и способна поражать наземные, надводные и подводные цели.

Ещё одной её особенностью является дальность действия. Вооружённый данной ракетой Ми-28НМ сможет наносить удары по целям, не входя в зоны действия любой войсковой ПВО.

Видеоролик, демонстрирующий возможности нового оружия, опубликовал телеканал « Звезда ».

Ранее News.ru писал о том, что в США разрабатывается уникальная ракета с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, способная летать в пять раз быстрее скорости звука. По словам специалистов, она сможет преодолеть расстояние между Лос-Анджелесом и Нью-Йорком менее чем за 40 минут.