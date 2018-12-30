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Появилось новое видео испытаний ракеты «Авангард»

Минобороны России/youtube.com

оружие [ версия для печати ]

В интернете появилось новое видео испытаний российского гиперзвукового комплекса «Авангард».

В ролик вошли кадры, сделанные в Национальном центре управления обороной, а также момент запуска ракеты 26 декабря.

Испытания прошли 26 декабря в присутствии президента РФ Владимира Путина. Ракету запустили из позиционного района Домбаровский (Оренбургская область) по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае.

«Авангард» — подвижный ракетный комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, способной преодолевать большие расстояния в плотных слоях атмосферы на сверхзвуковой скорости.

Первый полк комплексов с блоком «Авангард» заступит на боевое дежурство в Домбаровской дивизии в 2019 году.

Ранее News.ru писал, что немецкие эксперты назвали российскую гиперзвуковую ракету комплекса «Авангард» «новогодним подарком для россиян», а также отметили, что успешные испытания заставили нервничать американских военных, вызвав настоящую панику в США.


#ракета #Авангард #испытания
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