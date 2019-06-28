https://static.news.ru/photo/34716046-9a65-11e9-9712-fa163e074e61_1024.jpg Офицеры атомной подводной лодки проекта 949А "Антей" "Омск" стоят на пирсе на базе 16-й Краснознаменной эскадры подводных лодок Тихоокеанского флота в Вилючинске, архивное фото 2011 Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Модернизированную атомную подводную лодку проекта 949А «Омск» передали Тихоокеанскому флоту в рамках программы V Международного военно-технического форума «Армия-2019» во Владивостоке.

Модернизация подлодки началась в 2015 году. В 2019 году после всех работ «Омск» в рамках морских испытаний совершил глубоководное погружение.

Как ранее писал News.ru, в марте 2019 года первую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 «Варшавянка» для Тихоокеанского флота спустили на воду на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге.