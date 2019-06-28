Модернизированную атомную подводную лодку проекта 949А «Омск» передали Тихоокеанскому флоту в рамках программы V Международного военно-технического форума «Армия-2019» во Владивостоке.
Модернизация подлодки началась в 2015 году. В 2019 году после всех работ «Омск» в рамках морских испытаний совершил глубоководное погружение.
Как ранее писал News.ru, в марте 2019 года первую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 «Варшавянка» для Тихоокеанского флота спустили на воду на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге.