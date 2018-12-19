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«Князь Владимир» отправит первую «Булаву» на Камчатку

Стрельба «Булавой» с крейсера «Юрий Долгорукий» Russian Defence Ministry/Global Look Press

Стрельба «Булавой» с крейсера «Юрий Долгорукий»

оружие [ версия для печати ]

Головной подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта 955А «Князь Владимир» (шифр «Борей-А») выполнит первую контрольную стрельбу баллистической ракетой «Булава» на государственных испытаниях осенью 2019 года. Запуск ракеты будет произведён из акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке.

После государственных испытаний подлодки, которые начнутся летом, она будет передана ВМФ и войдёт в состав Северного флота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Сейчас подводный крейсер находится на заводских ходовых испытаниях. Генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко ранее указывал, что они закончатся в конце года.

В составе российского флота несут боевое дежурство подводные крейсеры «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах». Они построены по базовому проекту 955. «Князь Владимир» — четвёртая подлодка этого класса, но созданная по усовершенствованному проекту 955А. Отличия двух проектов неизвестны. Данные из открытых источников говорят о том, что на «Борее-А» модернизированы конструкции корпуса, используется новая электроника. Кроме того, «Князь Владимир» отличается меньшим уровнем шума.

Ранее News.ru сообщал, что в ноябре 2017 года состоялась церемония спуска на воду модернизированного подводного крейсера «Князь Владимир». Тогда, по словам главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королёва, флот рассчитывал получить этот корабль в 2018 году.


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