https://static.news.ru/photo/d5766dea-9ef9-11e9-bd84-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 начнут загружать в два грузовых самолёта для дальнейшей отправки в Турцию. По предварительным данным, операция по транспортировке стартует 7 июля текущего года.

По данным телеканала Haberturk , девять военных специалистов из РФ уже прибыли в республику для установки С-400. В понедельник, как ожидается, в страну прилетит вторая команда. Пресс-секретарь главы государства Ибрагим Калын сообщил, что С-400 поставят «в ближайшие дни».

Контракт на поставку четырёх С-400 на сумму около $2,5 млрд был подписан в 2017 году. В дальнейшем сделка предполагает совместное производство ЗРС и передачу турецкой стороне некоторых технологий. Вашингтон настаивал на отказе Анкары от сделки с Москвой, угрожая всевозможными санкциями, в том числе — отказом поставлять истребители F-35. Однако турецкий президент Эрдоган пообещал в таком случае обратиться в Международный арбитражный суд, так как деньги за самолёты уже переведены.

Ранее News.ru сообщал, что около половины жителей Турции поддерживают приобретение российских систем ПВО С-400. Об этом говорят результаты соответствующего опроса, проведённого университетом Kadir Has.