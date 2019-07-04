Российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 начнут загружать в два грузовых самолёта для дальнейшей отправки в Турцию. По предварительным данным, операция по транспортировке стартует 7 июля текущего года.
По данным телеканала
Контракт на поставку четырёх С-400 на сумму около $2,5 млрд был подписан в 2017 году. В дальнейшем сделка предполагает совместное производство ЗРС и передачу турецкой стороне некоторых технологий. Вашингтон настаивал на отказе Анкары от сделки с Москвой, угрожая всевозможными санкциями, в том числе — отказом поставлять истребители F-35. Однако турецкий президент Эрдоган пообещал в таком случае обратиться в Международный арбитражный суд, так как деньги за самолёты уже переведены.
Ранее News.ru сообщал, что около половины жителей Турции поддерживают приобретение российских систем ПВО С-400. Об этом говорят результаты соответствующего опроса, проведённого университетом Kadir Has.