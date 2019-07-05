https://static.news.ru/photo/70cc34b2-9f15-11e9-910e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сделка с Турцией по поставке зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 реализуется по графику. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что произойти это может уже в ближайшие дни.

Я от Кремля могу подтвердить, что сделка по С-400 реализуется по плану, — подтвердил Песков.

Незадолго до этого турецкие СМИ сообщили, что погрузка ЗРС в транспортные самолёты начнётся 7 июля, а доставлены заказчику они будут на следующей неделе. При этом в Турцию предварительно прибыли технические специалисты из России, задача которых — помогать в развёртывании установок.

Контракт на поставку четырёх С-400 на сумму около $2,5 млрд был подписан в 2017 году. В дальнейшем сделка предполагает совместное производство ЗРС и передачу турецкой стороне некоторых технологий.

Вашингтон настаивал на отказе Анкары от сделки с Москвой, угрожая всевозможными санкциями, в том числе — отказом поставлять истребители F-35. Однако турецкий президент Реджеп Эрдоган пообещал в таком случае обратиться в Международный арбитражный суд, так как деньги за самолёты уже переведены.

Как ранее писал News.ru, 1 июля «на полях» саммита G20 в японской Осаке он заявил, что поставка С-400 в Турцию будет осуществлена в считанные дни. Позднее эту информацию подтвердил глава Управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир.