Первый полёт бомбардировщика Ту-22М3М попал на видео

«Объединённая авиастроительная корпорация» опубликовала видео первого испытательного полёта новейшего бомбардировщика Ту-22М3М. Ролик появился на официальном YouTube-канале ОАК.
Во время полёта специалисты проверили работу обновлённых систем и оборудования, установленных в рамках глубокой модернизации самолёта. По данным экипажа, полёт прошёл в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний, говорится в комментарии к видео.
Как писал News.ru, стали известны высота и дальность полёта новейшего ракетного комплекса «Авангард».