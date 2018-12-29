Первый полёт бомбардировщика Ту-22М3М попал на видео

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Ту-22М3М

«Объединённая авиастроительная корпорация» опубликовала видео первого испытательного полёта новейшего бомбардировщика Ту-22М3М. Ролик появился на официальном YouTube-канале ОАК.

Во время полёта специалисты проверили работу обновлённых систем и оборудования, установленных в рамках глубокой модернизации самолёта. По данным экипажа, полёт прошёл в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний, говорится в комментарии к видео.

Как писал News.ru, стали известны высота и дальность полёта новейшего ракетного комплекса «Авангард».