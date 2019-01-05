РФ получит первый глубоко модернизированный Ту-160

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Бомбардировщик Ту-160

Глубокую модернизацию российского стратегического бомбардировщика Ту-160 проведут в течение года. Первый опытный «Белый лебедь» выкатят из цеха летом.

Ракетоносцу предстоит пройти ряд наземных испытаний перед полётом, который запланирован на вторую половину 2019-го, пишет «Интерфакс» с ссылкой на собственные источники. На Казанском авиазаводе (филиал «Туполева», является частью ОАК), после 10-летней паузы, продолжается производство Ту-160.

Боевая машина является неотъемлемой частью ядерной триады РФ.

Ранее News.ru сообщал о работе российских военных над созданием подводного беспилотника. Аппарат «Посейдон» может стать неуязвимым для существующих средств поражения вероятного противника. Двигатели разгоняют объект с помощью воздушной каверны (полости с водяным паром вокруг машины) до 200 км/ч. Глубина погружения — до километра.