РФ получит первый глубоко модернизированный Ту-160

Глубокую модернизацию российского стратегического бомбардировщика Ту-160 проведут в течение года. Первый опытный «Белый лебедь» выкатят из цеха летом.
Ракетоносцу предстоит пройти ряд наземных испытаний перед полётом, который запланирован на вторую половину 2019-го, пишет «Интерфакс» с ссылкой на собственные источники. На Казанском авиазаводе (филиал «Туполева», является частью ОАК), после 10-летней паузы, продолжается производство Ту-160.
Боевая машина является неотъемлемой частью ядерной триады РФ.
Ранее News.ru сообщал о работе российских военных над созданием подводного беспилотника. Аппарат «Посейдон» может стать неуязвимым для существующих средств поражения вероятного противника. Двигатели разгоняют объект с помощью воздушной каверны (полости с водяным паром вокруг машины) до 200 км/ч. Глубина погружения — до километра.