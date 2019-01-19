Пентагон засёк испытания в России системы ПРО «Нудоль»

https://news.ru/storage/news/1e5cc16e2cdfb49de8a42815c9f1a3be/edf4dd1e-a818-406f-b623-9f8adb6059b7_850.jpg Michael Peterson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия в очередной раз успешно испытала новую противоспутниковую систему «Нудоль». Она способна сбивать американские спутники на околоземной орбите, что вызывает тревогу в Пентагоне.

Такие данные содержатся в засекреченном докладе Министерства обороны США. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на два неназванных источника, знакомых с содержанием документа.

Телеканал отмечает, что испытания прошли 23 декабря 2018 года. Ракета, выпущенная системой «Нудоль», за 17 минут пролетела более 2000 км и достигла цели. Это был уже седьмой тест для новой российской противоспутниковой системы.

Испытания системы А-235 «Нудоль» российские военные ведут последние несколько лет. Она должна перехватывать баллистические ракеты и космические аппараты военного назначения. Планируется, что «Нудоль» заменит систему «Амур», которая в настоящее время защищает Москву и близлежащие районы Европейской части страны.

Ранее News.ru сообщал, что Россия и Китай значительно опередили США в разработке гиперзвукового оружия. Бывший глава Северного командования Штатов Говард Томпсон в своей статье для The Hill рассказал о том, что имеющееся в распоряжении этих стран вооружение позволяет им достичь «эффекта четвёртого измерения».