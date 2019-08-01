https://static.news.ru/photo/3eebf084-b4c0-11e9-ac51-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Переоснащение вооружённых сил и работа над новым оружием станут ответом России на выход США из ДРСМД. Такое мнение высказал военный эксперт Дмитрий Корнев.

По его словам, в данной ситуации «сама собой напрашивается» модернизация комплекса «Искандер-М». Его могут оснастить крылатой ракетой с дальностью действия до 2,5 тыс. км и более, если её разработают на основе конструкции дальней крылатой ракеты 3М-14 морского комплекса «Калибр», сообщает газета « Известия ».

Эксперт отмечает, что «Искандер-М» также может получить более габаритные, но и более совершенные новые модификации крылатых ракет типа «Калибр». На их разработку придётся потратить несколько лет, но на выходе у России могут появиться ракеты с дальностью действия до 5 тысяч км.

Кроме того, Москве целесообразно возобновить ракетную программу РС-26 «Рубеж», уверен эксперт. Потребуется хорошее финансирование и два-три года, чтобы у России появились баллистические ракеты, чья дальность действия будет достигать 6 тысяч км.

Ранее News.ru сообщал, что российский полковник в отставке Виктор Мураховский дал интервью американскому изданию The National Interest, в котором оценил вероятность движения РФ и США к ядерной войне. Он считает, что новой гонки вооружений не будет, так как это экономически невыгодно, однако страны будут создавать и финансировать новые типы оружия, которые не будут попадать под такие договоры, как ДРСМД и СНВ-3.