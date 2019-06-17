https://static.news.ru/photo/00d5b12a-90f0-11e9-b2d8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: скриншот с видео "Повёрнутые на войне"/YouTube

Видео, на котором запечатлено нанесение удара по позициям террористов вертолётами Ми-24П ВКС России, было опубликовано на канале «Повёрнутые на войне» на YouTube. В ходе атаки военные применили тактический приём, получивший название «огненная карусель».

Суть манёвра заключается в том, что несколько вертолётов становятся на круг и по очереди обстреливают цель. Эффективность применения авиации увеличивается благодаря корректировке огня с земли.

События на видео происходили в Сирии в 2015 году. Нанесением ударов руководил командующий российской группировкой в САР генерал-полковник Александр Дворников. Позиции боевиков обстреливались неуправляемыми ракетами и пушками, передаёт « Российская газета ».

Ранее News.ru писал, что объём экспорта российских вооружений в течение нескольких последних лет составляет порядка $15 млрд в год. При этом лидирующую позицию в списке продукции, поставляемой Рособоронэкспортом за рубеж, занимает авиатехника.